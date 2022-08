FeinschmeckerInnen, aufgepasst: Wien bekommt mal wieder eine köstliche neue Adresse. Mitten in der City, in der Stubenbastei 12, eröffnet Unternehmer Jörg Spreitzer am 16. August mit dem Loca Deli einen neuen Lunch-Hotspot.

Mit "lokalen Neuinterpretationen von internationalem Streetfood" will das Lokal all jene Gourmets ansprechen, die beim kleinen Hunger zwischendurch besondere Abwechslung für Mittagspause und Co. suchen.