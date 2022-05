Lange haben Planung und Umbau gedauert, nun können die Wiener SonnenanbeterInnen sich über das stylishe neue Outdoor-Lokal am Donaukanal freuen. An der Location des ehemaligen Tel Aviv Beaches findet sich nun das "Neni am Wasser", die stadtbekannte Gastronomen-Familie Molcho hat Küchenkonzept des Standorts komplett überarbeitet und ihm den typischen Neni-Stempel verpasst.