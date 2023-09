Genauso wie das Pars begann das Hatam in der Währingerstraße Mitte der 80er-Jahre und wurde ebenfalls zu einem beliebten Treffpunkt für Fans der persischen Küche. Das kleine, aber hell und freundlich eingerichtetes Restaurant bietet eine große Auswahl an Grillspezialitäten an, die auf Wunsch auch individuell zusammengestellt werden kann. Klassisch ist zum Beispiel das "Kubideh Kebab", gegrilltes Rindfaschiertes am Spieß, das stets mit dem sogenannten "Chelloreis" serviert wird, also einem Basmatireis mit Butter, gegrillter Tomate, Eidotter und Zwiebel als Beilagen. Aber auch Safranreis mit Berberitzen kann bestellt werden, oder man wählt aus der Vielzahl an Joghurtsaucen, warmen Vorspeisen und Reisgerichten. Dabei werden alle Speisen glutenfrei (bis auf das Brot) zubereitet.

Adresse: Währinger Straße 64, 1090 Wien