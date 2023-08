Schwarzer Samt, gedämpftes Licht und ein Luster bestehend aus 80.000 Süßwasserperlen – die American Bar am Bauernmarkt, die von Alexandra und Roberto Pavlović-Hariwijadi betrieben wird, sieht aus wie eine Liebeserklärung an die Wiener Barszene. Das Ehepaar führt insgesamt drei Bars in der Stadt (Jasomirgottstrasse 7, Marco d'Avianogasse 1 und Bauernmarkt 11) – ihr Erfolgsrezept: Das Dream-Team ergänzt sich perfekt, denn Roberto war jahrelang als Barkeeper in der legendären Loos-Bar tätig und galt damals als Meister seines Fachs, seine Frau hingegen designte die American Bar.