Noch nicht lange stehen Inhaber Sebastian Schatz und Gregor Imhof mit festen Beinen in der Gastronomie. Ihre Wurzeln liegen viel eher in der Clubkultur (SASS Music Club). Seit rund einem Jahr bekommt man die beiden nicht mehr nur in der Nachtszene, sondern vor allem untertags und abends in der Universitätsstraße zu sehen – mit einem coolen Konzept, das sich Schatz im Hof nennt.