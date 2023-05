Auch wenn uns die Wettergött:innen gerade nicht so hold sind, wird von 22. bis 25. Mai die italienische Restaurantwoche zumindest das kulinarische Sommerfeeling einleiten. Anders als bei den "klassischen" Restaurantwochen, nehmen nur Lokale in Wien an der Aktion teil. Trotzdem sind es 19 insgesamt, was beweist, dass Wien einiges in Sachen italienische Gastronomie zu bieten hat.