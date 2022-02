Allein die Einrichtung des kleinen Lokals erinnert an Urlaub an Küstenstädten und ist dementsprechend einladend für Urbanisten. Alle Lebensmittel sind bio sowie regional, nur die spanischen Delikatessen haben einen etwas längeren Anreiseweg. Die Tapas selbst decken Geschmacksrichtungen aus ganz Spanien ab und beziehen sich nicht nur auf eine bestimmte Region. Ein Best-of-Spain, wenn man so will!

Adresse: Zieglergasse 44, 1070 Wien