Gleich beim Stephansdom, genauer gesagt beim Bauernmarkt, befindet sich in einem der gschichtsträchtigen Zinnshäuser seit kurzen das neue The Leo Grand Hotel der Wiener Unternehmensgruppe Lenikus. Die 76 Zimmer und Suiten bestechen mit Eleganz und Kontrast und sollen nicht zuletzt eine "Liebeserklärung an Wien" sein. Übrigens: Der Name wurde vom Habsburger Kaiser Leopold I. inspiriert.