Von der Idee zum Lokal

Die große Eröffnung des japanischen Lokals findet am 7. Mai statt. Doch schon seit dem Soft-Opening hat das Tokyo Boom für Aufmerksamkeit gesorgt, so Lisa Stier. Stier und ihr Businesspartner Aren Sakata gründeten ihr erstes Restaurant aus einer Laune heraus. “Im Lockdown hatte ich so Lust auf japanisches Essen. Und da haben wir die Idee einfach los gesponnen”, berichtet Stier.