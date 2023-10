Drinks mit Bedeutungen

Alle Drinks stechen mit ihrer individuellen Zusammenstellung heraus, denen auch jeweils ein passender Name gegeben wurde:

So besteht zum Beispiel der "Monkey to Drunkey" aus einem "Monkey Shoulder"-Whiskey, einem Blütenhonig-Ingwer-Sirup und Yuzu (japanische Zitrone), der mit einem "Flower Power-Espuma", also einem fruchtigem Schaum, serviert wird. Schon beim Namen des Cocktails denkt man an eine Mischung aus den Figuren: "Su Wukong", dem Affenkönig und dem "Drunken Master" Jackie Chan mit seinem "betrunkenen" Kampfstil. Beide galten jeweils als "Außenseiter" in ihren Geschichten.

Auch der "Kung Fu Pandan" präsentiert sich asiatisch: Japanischer Whiskey, Shoshu (jap. Schnaps), Salted Pandan Sirup und Yuzu machen hier die Mischung. Zwar bezieht sich "Pandan" hier auf eine asiatische Pflanze, allerdings erinnert der Cocktail-Name bewusst an den Kinotitel "Kung Fu Panda", in dem die Hauptfigur "Po" auch zunächst als "Underdog", dem nichts zugetraut wird, beginnt und sich später als Held entpuppt.

Weitere Zutaten, wie einem "Löwenzahnkaffee" in dem Cocktail "Löwenzahntini" hat man wahrscheinlich noch nie in einer Cocktail-Bar gesehen, da auch der Löwenzahn zwar eine vielseitige, essbare Pflanze ist, jedoch oft in seiner Nutzbarkeit vergessen wird.

Diese und viele weitere Cocktails lassen sich als richtige "Einzelgänger", also "Underdogs" betrachten, sind aber in Geschmack und Zusammenstellung garantiert keine "Verlierer".