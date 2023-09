Aktiv, neugierig, sensibel und ein wenig verschmust – Hunde sind wohl die loyalsten Haustiere überhaupt. Die Vierbeiner bringen so viel Freude in das Leben ihrer Frauchen und Herrchen, dass diese sie oft überall mitnehmen möchten.

Doch nicht an jeder Ecke werden Hunde gerne gesehen, besonders nicht, wenn es um geschlossene Räume geht, wo Zweibeiner speisen und trinken, sprich in Cafés und Restaurants. Es ist allerdings Sache der Lokalbesitzer:innen, über den Hundebesuch zu entscheiden – eine gesetzliche Regelung gibt es hier nicht. Wir stellen euch hundefreundliche Adressen in Wien vor, wo ihr ganz entspannt Kaffee trinken oder Essen gehen könnt.