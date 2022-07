Burger King vegan mit "pflanztastischen Specials"

Das vegane Sortiment der Filiale stammt laut Burger King von The Vegetarian Butcher, einer Marke aus den Niederlanden, die schon seit 2010 veganes und vegetarisches "Fleisch" aus Hülsenfrüchten produziert. Die neue (alte) Filiale soll die gleiche Produktvielfalt wie an allen anderen Standorten bieten – nur eben rein vegan. Sprich in die Buns kommen ausschließlich pflanzenbasierte Beef- und Chicken-Patties. Auch die Saucen, Käse und der Speck (!) sind hier erstmals auf rein pflanzlicher Basis. Wer Süßes möchte, bekommt veganes Ben&Jerry's-Eis.

Ebenfalls neu ist der Look: Burger King Österreich verlässt seine bekannte rot-gelbe Farbwelt und präsentiert sich im Westbahnhof nun erstmals durchgängig in Grün.