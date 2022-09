10 Jahre Vollpension

Die Vollpension ist Österreichs wohl bekanntestes Sozialunternehmen und weit mehr als nur ein Kaffeehaus. Mit dem Beginn der Vienna Design Week 2022 findet am 16. September der Auftakt zum 10-Jahres-Jubiläum statt, die über den Herbst andauern werden.

Am Ursprungsort auf der Mariahilferstraße 101, im 6. Wiener Gemeindebezirk wird es zehn Tage lang ein Pop-Up-Café wie anno dazumal geben. Fans bekommen die Möglichkeit, Mitglied der Vollpension-Generationencommunity* zu werden und so die soziale Mission zu unterstützen und in Zukunft an exklusiven Community-Events teilzunehmen. Im Laufe der Vienna Design Week warten vom 16. bis 25. September zehn Tage voll bunter Programmpunkte für mehr Generationenmiteinander auf alle, die dabei sein wollen.