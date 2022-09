Neu: Aperitivobar, Shop & Ikea-Kollaboration

Der Nachhaltigkeitsaspekt kommt besonders in der “GASSE” zum Vorschein. Im Wiener Zinshaus wird man sogleich von den Lichtpaneelen von Johannes Rass begrüßt, die einen wie Wegweiser in Richtung der weiteren Installationen winken. Was sofort auffällt: Eine überlebensgroße Skulptur aus Ikea-Plastik-Tischchen. Sie weist auf die Überraschungsausstellung des Festivals hin, die sich in einer Wohnung im ersten Stock befindet: “Celebrate Life at Home - 45 Jahre Democratic Design in Österreich”.

In den von Ikea eingerichteten Räumen geht es aber nicht nur um ein Gefühl von Gemütlichkeit, sondern darum, den kulturellen Einfluss der schwedischen Möbelmarke zu manifestieren. Dass so ziemlich alle Besichtigenden auf Stücke gestoßen sind, die sie selbst Zuhause haben, spricht Bände.

Interessant ist auch das Projekt “Liquid House” von Künstlerin Natalia Gurova. Im Rahmen von Workshops setzen sich TeilnehmerInnen mit ständig wechselnden Exponaten auseinander. Diese sind jedoch keineswegs abstrakt: Erarbeitet werden Möbelmuster, die finanzielle, soziale oder politische Restriktionen ausdrücken sollen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals eröffnet hier außerdem ein Shop sowie eine Aperitivobar als Treffpunkt von KünstlerInnen und GästInnen.