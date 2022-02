Beim schmalen Standl in den gewohnten Pastellfarben gibt es Kaffee, Kuchen, Frühstück und die beliebten Buchteln mit Vanillesauce – to go! Wer in der Gegend unterwegs ist oder einen kurzen Auslauf vom Büro braucht, kann sich von Montag bis Sonntag zumindest kurz die Seele bei Oma und Opa baumeln lassen.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 08:00 – 18:00

Samstag - Sonntag: 11:00 – 18:00