Du willst deine "Emily in Paris"-Fantasien ausleben? Dann solltest du in der Otto-Bauer-Gasse vorbeischauen. Für die französischen Köstlichkeiten gibt man auch gerne etwas mehr aus, als in einer klassisch österreichischen Konditorei. Übrigens der perfekte Kaffee & Kuchen-Stop für eine Shoppingtour, da das Café in nächster Nähe der Mariahilferstraße liegt.

Otto-Bauer-Gasse 21, 1060 Wien