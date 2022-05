Neu am Flughafen Wien: Wolfgang Puck Kitchen + Bar

Starkoch mit Michelin Sternen

Die "Wolfgang Puck Kitchen + Bar" unterstreiche, "dass wir Top-Gastronomie anbieten", sagte Julian Jäger, Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG. Der Coup, den Starkoch mit seinem ersten Lokal in Österreich nach Schwechat zu lotsen, sei auf "ganz große Teamarbeit" zurückzuführen. Daran beteiligt gewesen sei vor allem auch SSP - The Food Travel Experts, ein langjähriger Gastronomiepartner auf dem Airport.

Der gebürtige Kärntner Wolfgang Puck hat in seiner weltweiten Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mittlerweile mehr als 100 Restaurants von den USA bis nach Japan. In Europa ist er seit Juni 2021 auch in Budapest vertreten. Den Anfang nahm die Erfolgsgeschichte 1982 mit dem "Spago" in Los Angeles, das bis heute ein Szenerestaurant ist. Schon seit Jahrzehnten bekocht Wolfgang Puck auch die Stars der Oscar-Nacht in Hollywood.