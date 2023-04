Schrammel.Klang.Festival 2023: Klezmer- und Geburtstags-Special

Das "Schrammel.Klang.Festival" in Litschau im Waldviertel stellt im Rahmen der 17. Auflage Klezmer und die dazugehörigen wienerischen Ausprägungen in den Fokus. Ein weiterer Schwerpunkt ist nach Veranstalterangaben vom Mittwoch rund um Jubilar Peter Havlicek angesiedelt. Über die Bühne gehen wird die Veranstaltung einmal mehr an zwei Wochenenden. Diesmal sind 7. bis 9. sowie 14. bis 16. Juli als Termine auserkoren.