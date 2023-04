Halbturner Schlosskonzerte: Reise durch die Musikgeschichte

Konzerte über den Sommer verteilt

Da es im Saal im Sommer oft drückend heiß ist, wird nun im Mai, Juni und September gespielt. Außerdem finden die Konzerte dieses Jahr nicht wie früher an Samstagen, sondern an Donnerstagen statt. Lediglich das finale Konzert am 16. September mit Bariton Clemens Unterreiner ist an einem Samstag.

Das Eröffnungskonzert am 11. Mai wiederum wird der Gemeinde Halbturn gewidmet, die 2023 ihr 350-Jahre-Jubiläum feiert, kündigte Königsegg-Aulendorf an. Bei diesem wird das Trio Lezard aus Saarbrücken unter anderem ein Sarrusophon spielen, das weltweit nur sie beherrschen, wie Organisationsleiterin Gabriele Schindl erklärte.