10-Volt-Musikfestival in Hallein geht in die zweite Runde

Künstler:innen sollen neue Projekte schaffen

Die Künstlerinnen und Künstler des Residence-Programms bekommen in den Tagen vor dem eigentlichen Festival, in der Zeit von 6. bis 9. Mai, nicht nur Unterkünfte in der Altstadt Halleins zur Verfügung gestellt, sondern auch Session Rooms, Studios und Verpflegung. Die Idee dahinter: Die Teilnehmer sollen sich auf ihre kreative Arbeit konzentrieren und neue Projekte entwickeln - ohne wirtschaftlichen Druck.

Hallein wurde als Ort gewählt, weil es dem Team wichtig ist, auch abseits von Großstädten Musik und Kultur zu vermitteln. Und weil man den kreativen Umgang mit Freiflächen und deren Zwischennutzung vorleben will. Das spiegelt sich in der Vielzahl von Locations wider. Als Spielorte dienen etwa die Festspielbühne, der Ziegelstadel, das Schloss Wiespach oder die Alte Schmiede.