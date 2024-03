"Es ist immer eine Art Weiterempfehlung"

Denn als Mitglieder (und Tonsern als Gründerin) des “Sisters of Music”-Netzwerks, wissen sie, dass es in Österreich zahlreiche Veranstaltungstechnikerinnen gibt, die sich auf die unterschiedlichsten Bereiche der Branche spezialisiert haben. Angefangen hat das Vernetzen in einer Facebookgruppe, die immer noch sehr aktiv ist, obwohl weitere Kanäle der Kommunikation dazugekommen sind. Es geht den Frauen hier um mehr als nur das lockere Zusammenkommen, betont Ettinger: "Es ist immer eine Art Weiterempfehlung. Wenn mir jemand einen Job anbieten und ich da nicht kann, gebe ich gleich die Nummer einer Kollegin weiter".

Genau dieser Zusammenhalt habe es 2023 möglich gemacht, das Sisters Festival Wirklichkeit werden zu lassen. Schließlich hat Tonsern – mithilfe der Kolleginnen – das Event neben ihrem Vollzeitjob und ihrer Arbeit im Netzwerk fast alleine gestemmt. "Veranstaltungen zu organisieren ist mein tägliches Brot. Aber selbst in der Rolle der Veranstalterin zu sein, war etwas ganz Neues für mich. Ich musste mich plötzlich um Dinge kümmern, die ich so noch nicht kannte."

Festival als Ort der Musik & Plattform

Etwa um das Line-Up mit "all female und female fronted Acts" zusammenzustellen. Tonsern musste sich budgetären, organisatorischen und zeitgebundenen Hindernissen stellen: “Wir haben außerdem nur vier Slots zu bespielen und versuchen, uns für das Publikum relativ breit aufzustellen”. Als relativ kleines Festival haben die Sisters aber auch die Möglichkeit, Acts zu buchen, die auf anderen Events eher keine Chance hätten.

2024 werden die österreichisch-lettische Elektro-Musikerin BAIBA, die Dream-Pop-Band Crush aus Graz, die dänische Sängerin Iris Gold und die südafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou auf der Bühne in der Arena stehen.

Das Sisters Festival will aber nicht nur ein Ort für gute Musik sein, sondern auch eine Plattform für Frauen bieten, die besonders in der Veranstaltungsszene zu oft in den Hintergrund rücken – oder gar nicht wahrgenommen werden. Deshalb wurde heuer das Rahmenprogramm weiter ausgebaut, so Tonsern: "Uns ist es ganz wichtig, dass Kunst-, und Kultur-, sowie feministische Initiativen unsere Reichweite mitnutzen können". Des Weiteren profitieren auch angehende Technikerinnen von dem Festival: "Letztes Jahr hatten wir fünf oder sechs Kolleginnen dabei, die beobachten und Fragen stellen konnten."