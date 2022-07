4Gamechangers: So war das Medienfestival mit Clooney, Selenskyj & Co

Daten als wertvolles Gut

Am Vormittag widmete sich ein kleiner Schwerpunkt dem Umgang mit Daten. Brittany Kaiser, Mitbegründerin der "OwnYourData"-Foundation und Cambridge-Analytica-Whistleblowerin, meinte in ihrer Keynote, dass Daten mittlerweile das wertvollste Gut weltweit geworden seien. In einer perfekten Welt könnten Daten viele der größten Probleme unserer Zeit wie Krieg oder auch Hungerkrisen lösen, zeigte sie sich überzeugt. Dazu müsste man aber schaffen, mit Daten sicher umzugehen. Derzeit sei das Datenrecht aber noch einer der am schwächsten entwickelten Gesetzesbereiche, gab die Whistleblowerin zu Bedenken.

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) hielt fest, dass mit zunehmender Digitalisierung auch die Verantwortung des Staates wachse, sicher mit Daten umzugehen und etwa Vorfälle wie Datenleaks zu verhindern. Hier sollte verstärkt im europäischen Kontext gedacht werden, meinte er. Auch sprach er ein gewisses Misstrauen gegenüber E-Government-Anwendungen an: "Wir müssen das Vertrauen in digitale Lösungen des Staates massiv steigern."