Allegro Vivo Festival bringt Metamorphosen ins Waldviertel

Länderschwerpunkt: Deutschland

Das Eröffnungswochenende wartet wieder mit einer Uraufführung auf: Das Konzert für Violine, Akkordeon und Streichorchester "Change over time" des österreichischen Komponisten Johannes Berauer wird von der Academia Allegro Vivo aus der Taufe gehoben.

Als Länderschwerpunkt steht diesmal Deutschland im Fokus. So ist in der Reihe "Musik und Wort" ein Abend in Schloss Harmannsdorf dem Werk von Johann Sebastian Bach gewidmet, Cornelius Obonya begeht in Ziersdorf ein Geburtstagsfest für Loriot, Andrea Eckert und Adrian Eröd besingen auf Burgschleinitz literarisch und musikalisch "die schöne Magelone".

Weiters treten u.a. Benjamin Schmid, Diknu Schneeberger, Miriam Kutrowatz, das Janoska-Ensemble, das Kreisler-Trio mit Dorothy Khadem-Missagh, das Roland-Batik-Trio und das Chaos String Quartet auf. "Moonlight Serenades" am Horner Stadtsee bringen erste Begegnungen mit Studierenden der Internationalen Sommerakademie, bei der u.a. Elisabeth Leonskaja, Wolfgang Bankl und Matthias Bartholomey unterrichten.