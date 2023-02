Osterfestival Tirol lässt 2023 Kunstformen ineinanderfließen

Nicht auf die Liturgie vergessen

Begegnung und Fließen als Konzepte werden auch beispielsweise am 31. März vom Wiener Ensemble "Phace" unter dem Titel "ins Innere" aufs Tapet gebracht. Die Kompositionen von Sarah Nemtsov, Katharina Rosenberger oder Clara Iannotta würden an diesem Abend "ineinanderfließen" und in ein "einzigartiges Konzert ohne Pausen zwischen den Stücken" münden, so die Festival-Chefin.

Neben diesen ästhetischen-konzeptionellen Ansätzen und Überlegungen vergisst man auch 2023 nicht auf die religiös-liturgische Dimension des Osterfestivals. So wird am 8. April etwa traditionell die Trauermette mit "Cantori Gregoriani Milano" begangen oder tags zuvor die Karfreitagsliturgie zelebriert. Am 2. April lässt sich zudem die "Johannes Passion" von Johann Sebastian Bach erleben.

Darüber hinaus stehen beim Festival wieder Filme am Programm, beispielsweise "Shoah" von Claude Lanzmann oder "Visages Villages" von Regie-Ikone Agnés Varda. Am 30. März ist zudem "Mustang" von Deniz Gamze Ergüven im Innsbrucker "Leokino" zu sehen.