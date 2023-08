Ars Electronica holt PostCity aus Dornröschenschlaf

Nach drei Jahren in und um die Johannes Kepler Universität (JKU) kehrt das Ars Electronica Festival in die PostCity am Bahnhof zurück. Der Umbau des ehemaligen Postverteilzentrums verzögert sich, so ist noch einmal Gelegenheit, hier Medienkunst zu feiern. Knapp einen Monat vor dem Festival 2023 - "Who owns the Truth?" von 6. bis 10. September - durfte die APA in den Weiten der PostCity kiebitzen und entdeckte interessante Spuren von zwischenzeitlichen Bewohnerinnen.