Auch die Besucherinnen und Besucher des Festivals sollen sich Gedanken machen, was Wahrheit für sie ist und ihre Antworten auf Klebezetteln in der Transformation Lounge hinterlassen. "Die kuratierten Ausstellungen werden sehr schön zeigen, wie breit das Thema der Wahrheit gefächert ist und diskutiert werden muss", wobei heuer globale Themen die Kunstschaffenden stark bewegen, worin die Ars eine Chance für Gesellschaft und Künstler sieht. "Wir wollen den Menschen zeigen, dass hinter den technischen Systemen Profiteurinnen und Profiteure sitzen und dass die Transformation dahinter sehr kommerziell, sehr wirtschaftlich ausgerichtet ist." Es sei nicht nötig, querdenkerische Verschwörungen auf die Beine zu stellen, denn die Objektivierung der Realität sei Wahnsinn genug. Diesen könne man aber durch Bildung, kritisches Denken und kollaborative Diskussion durchdringen und dann die Essenz dieser Systeme sehen. "Erst dann sind wir in der Lage, eine Veränderung konstruktiv und proaktiv im Sinne des Ganzen durchzuführen", wirft Honzik auf.

Wahrheit in allen Lebenslagen

In den Themen-Symposien geht es an drei Tagen einmal um die nächste Renaissance, um den Konflikt zwischen Ethik, Werten und Prioritäten, die die immer schnellere Entwicklung von Technik und Gesellschaft mit sich bringt. In der More-than-a-Planet-Konferenz dreht es sich um unser (Besitz-)Verhältnis zur Natur und schließlich in "The End of Truth?" um den Einfluss von KI auf Demokratie und Informationsnetze und wie die Trennung von Fakten und Fiktion sich mit der Zeit verändert hat - als Antwort auf die neuen Technologien.

Im Jugendformat "Create Your World" - heuer unter dem Motto "Truth or Dare?" - geht es unter anderem um Aktivismus. Es gibt ein KI-Orakel und das große Kooperationsprojekt "Space Messengers" mit einer Künstlerin aus New York, Wissenschaftern von CERN und einem Künstlerkollektiv aus Wien.