Im Wasser und an Land

Die Malmotive Gustav Klimts sollen allerdings nicht nur am Land, sondern auch vom Wasser aus erkundet werden. Im Rahmen der Themen-Schifffahrt "Klimt am Sonntag" finden von Juli bis September 2023 an ausgewählten Sonntagen 2,5-stündige Führungen am Attersee statt, um an Bord eines Schiffes die Wirkungsstätten des Künstlers zu erleben.

Erster Termin ist am 9. Juli an der Anlegestelle in Kammer, wo die Fahrt auf dem Rundkurs Nord startet. Nach Anlegen in Seewalchen am Attersee wird die Führung am 1,1 Kilometer langen Gustav Klimt Themenweg fortgesetzt, um auch am Land einen Einblick in Klimts Schaffen zu erhalten.