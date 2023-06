Buntes Programm

Daneben steht abseits der Seebühne am weiteren Programm des Festivals nicht zuletzt die Diversität im Mittelpunkt. Auf der Werkstattbühne wird am 27. Juli die Erstaufführung von "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" des britisch-deutschen Komponisten Philip Venables gegeben. Das Stück rund um sexuelle Vielfalt, zu dem das Libretto von Regisseur Ted Huffman stammt, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Larry Mitchell.