STAGE Bregenz: Neue Kunstmesse für Bodenseeregion

Das neue Messeformat in den Sparten Design, Fotografie und digitale Kunst wird veranstaltet vom Kulturservice der Stadt, dem Stadtmarketing und der Kongresskultur Bregenz. Die "STAGE" soll den Auftakt bilden zur "Kunst & Design Week", so die Stadt Bregenz am Freitag, Details dazu sollen im Juni folgen.

Die "STAGE Bregenz" verbinde zeitgenössische Kunst und Design mit ihrer Rolle für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft und spiegle die kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt und Verbundenheit des grenzüberschreitenden Lebensraums in der Vierländerregion Bodensee wider, hieß es. Gezeigt werden Arbeiten nationaler und internationaler Künstler, 55 Galerien nehmen teil.