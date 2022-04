Diagonale 2022: Über 100 österreichische Filme im Programm

Das österreichische Filmfestival Diagonale wird von 5. bis 10. April in Graz fast wie in Vor-Corona-Zeiten stattfinden. Filmvorführungen im Kino, Diskussionen, Meetings - alles mit der gebotenen Vorsicht, denn sie "findet einmal mehr in Krisenzeiten statt", betonte Intendant Sebastian Höglinger. 113 österreichische Filme werden im Wettbewerb gezeigt, zur Eröffnung gibt es "Sonne" von Kurdwin Ayub, und zwar erstmals zeitgleich in mehreren österreichischen Kinos.

"Kino ist ein Ort, um den eigenen Blick zu weiten", meinte Höglinger, der am Donnerstag bei der Programmpräsentation in Graz ohne seinen Kollegen Peter Schernhuber auskommen musste, der sich in Quarantäne befand. Dieser Blick sei auch Anlass "für einen Funken Hoffnung".