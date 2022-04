Das knapp einstündige Programm des ersten Konzertes am 28. April in der Helmut List-Halle startet mit John Williams' Suite zu "Jaws" ("Der weiße Hai"). Ein anderer Blockbuster, nämlich "Lord of the Rings" beendet den Abend mit dem Stück "The Fellowship of the Ring". Dazwischen liegen allerdings Werke, die ihre Bedeutung nicht nur als gehaltvolle Untermalung von Bildern erhalten haben.

So wird der Trauermarsch aus Beethovens Siebenter Symphonie erklingen, der unter anderem in "The King's Speech" Verwendung fand. Noch keinen Film hat die Musik aus "Dance Card" von Jennifer Higdon gefunden, wie Mei-Ann Chen erklärte.