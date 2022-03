Gegenaneignungen als Thema

"Das Thema der Gegenaneignungen oder counter appropriation, wie wir es genannt haben, hatten wir schon länger im Kopf", erzählte er im APA-Interview. "Der Ausgangspunkt ist natürlich die Kritik an der cultural appropriation, die momentan viel diskutiert wird. Also kulturelle Aneignung als Diebstahl, als illegitime, ausbeuterische oder distinktionsgewinnerische Praxis einer Aneignung von oben." Zwar sei die Kritik nachvollziehbar, doch sieht Edlinger dabei das Problem, dass man von einer "geschlossenen Kultur oder einer Essenz von Kultur überhaupt" ausgehe.

Eine solche Festschreibung sei seiner Ansicht nach aber unzulänglich, wie etwa die zeitgenössische Praxis der Musik zeigt. "Wir wollten mit dem Festival erkunden und Beispiele dafür aufzeigen, wie Aneignungspraktiken eine emanzipative Stoßrichtung bekommen können", so Edlinger, der sich damit auf Gegenaneignungen "von unten", also von jenen, denen Macht üblicherweise abgesprochen wird, oder "von anderswo", beispielsweise dem globalen Süden oder Osten, bezieht. Aber auch der "selbst fragmentierte Begriff von Westen" werde hier mitbetrachtet.

Gestohlenes stehlen?

So sei man auch zum Festivaltitel gekommen: "Was wäre es denn, etwas Gestohlenes zu stehlen?", formulierte es Edlinger. "Kann man das überhaupt noch als Diebstahl bezeichnen? Oder ist es eine Praxis, die im Fluss ist?" Im Programm selbst finden sich diese Gedankengänge auf verschiedenste Weise abgebildet: So zeigt sich etwa Musikerin Soap&Skin "in sheep's clothing", wie ihr Auftritt am 29. April übertitelt ist, und interpretiert ausschließlich fremde Songs. Oder die Gruppe 75 Dollar Bill am Tag darauf, die sich seit jeher mit unterschiedlichen Partnern zusammentut und somit von afrikanischen Rhythmen bis zum Minimalismus des No-Wave verschiedenste Einflüsse verknüpft.

Mit einem kleinen Schwerpunkt ist der Künstler Julian Warner vertreten: Er ist nicht nur als Fehler Kuti - eine Anlehnung an die Afrobeat-Größe Fela Kuti - im Musikprogramm mit einem äußerst politischen Duktus vertreten (29. April), sondern am ersten Festivalwochenende mit dem Performance-Auftragswerk "The Kriegsspiel" zugegen - eine nicht zuletzt aufgrund des Ukraine-Krieges höchst aktuelle Arbeit. "Die Idee zum Werk entstand aber schon lange davor", gab Edlinger zu bedenken. "Im Prinzip geht es um militärische Sandkastenspiele, die immer wieder für die militärische Planung herangezogen wurden. Diese werden von Julian Warner als eine Art Ideen- und Zeichenreservoir aufgefasst für verschiedene Übertragungen und Aneignungen der Kriegsmetaphorik in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Man denke nur an den Krieg gegen die Pandemie."