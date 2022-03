Theaterfest Niederösterreich: Umfangreiches Programm an 19 Orten

Ab 15. Juli steht der Komödienklassiker "Ein seltsames Paar" von Neil Simon bei den Festspielen Berndorf auf dem Programm. Die Wachaufestspiele Weißenkirchen zeigen ab 19. Juli "Göttin in weiß", eine musikalische Komödie von Hofbauer & Flo. Einen Tag darauf feiert "Grease" beim Musical Sommer Amstetten Premiere. Ab 21. Juli steht in der Operette Langenlois "Der Opernball" von Richard Heuberger auf dem Spielplan. Nach Corona-bedingten Verschiebungen gelangen das Musical "Sister Act" ab 22. Juli auf der Felsenbühne Staatz und Georges Feydeaus Verwechslungskomödie "Der Floh im Ohr" ab 28. Juli bei den Festspielen Stockerau zur Aufführung. Ab 29. Juli ist die Operette "Kaiserin Joséphine" von Emmerich Kálmán in der Sommerarena Baden zu erleben. Die letzte Premiere bildet am 14. August das Stationentheater "Aventura" von Bruno Max im Theater im Bunker in Mödling.

Theaterfest für Kids

Im Rahmen des Theaterfest4Kids sind heuer sechs Produktionen zu sehen: Der Kindermusical-Sommer Niederösterreich in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern präsentiert ab 6. Juli "Ritter Rost und die Hexe Verstexe", am Tag darauf feiern beim Märchensommer Niederösterreich in Poysbrunn "Die Bremer Stadtmusikanten - Neu vertont" Premiere. Der Musical Sommer teatro Mödling bringt ab 16. Juli "Robin Hood" und ab 23. Juli "Schneewittchen". "La Bohème für Kinder" der operklosterneuburg und "Fred Feuerlöscher und die Spuren nach Rom" der Sommerspiele Melk feiern am 24. Juli Premiere.