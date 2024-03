Mehrere Jubilare berücksichtigt

"Herzstück" der Festwochen, die an zwölf Spielorten in und rund um Grein stattfinden, bildet wie immer die Oper auf Schloss Greinburg. Weniger Bekanntes großer Meister der Musikgeschichte oder auf europäischen Opernbühnen selten Gezeigtes werden Jahr für Jahr auf die Bühne gebracht. Im Jubiläumsjahr wurde Haydns "Die wüste Insel" hervorgeholt. Die deutsche Fassung von "L'isola disabitata" hat Gaigg mit ihrem L'Orfeo Barockorchester 2010 auf CD eingespielt. "Eine lohnende Entdeckung, diese Insel", so traf "radio klassik Stephansdom" den Tenor der Kritiken. Für die Greinburg wird Regisseurin Kloibmüller diese Oper szenisch umsetzen.

Im eigenen Jubiläumsjahr vergessen die donauFESTWOCHEN auch nicht auf den in Oberösterreich groß gefeierten 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Für den Komponisten sowie Jubilar Arnold Schönberg - er hat heuer 150. Geburtstag - gibt "Hard-Chor versus Machine" in Bad Kreuzen Anklänge an die Zukunft, wie es in den Unterlagen zur Pressekonferenz hieß.