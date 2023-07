Denn auch hierzulande sehe er Entwicklungen "in ganz kleinen Schritten" in Richtung einer illiberalen Demokratie. Haselsteiner wolle "keine Bevormundung, schon gar nicht vom berühmt-berüchtigten starken Mann". Er sei außerdem "froh", nicht die Salzburger Festspiele eröffnen zu müssen - wohl in Anspielung auf die seit kurzem dort regierende ÖVP-FPÖ-Regierung. Der frühere Politiker des Liberalen Forums und Ex- Nationalratsabgeordnete dankte dem anwesenden Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), dass er "uns das erspart" habe. Mattle regiert in Tirol seit vergangenem Herbst mit der SPÖ.