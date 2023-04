Festival der Regionen steht unter dem Motto "Höchste Eisenbahn"

Partizipative Kunst im Fokus

"Nach wie vor geht es um partizipative, junge und mutige Kunst", um die Stärkung der vorhandenen Kräfte in den Regionen und dass etwas bleibt, in der Erinnerung und ganz konkret in den Regionen, schickte Tremetzberger voraus. Die über 40 unterschiedlichen Projekte verteilen sich auf eine Strecke von 65 Kilometern, von Linz bis Horni Dvoriste, unter großer Beteiligung und vieler Kooperationspartner an Ort und Stelle. Die Verantwortung liege in den Händen eines fünfköpfigen Teams, Fina Esslinger, Marlene Hausegger, Janina Wegscheider, Mario Friedwagner und Davide Bevilacqua, was ein wichtiges Fundament für die Vielfalt sei.

"Höchste Eisenbahn legt großen Wert auf klimafreundliche Mobilität und wird ein Festival sein, das man sich mit dem öffentlichen Verkehr erschließen kann", so Tremetzberger. "Wir sagen, der Zug ist (noch) nicht abgefahren", betonte er. Festivalorganisatorin Renée Chvatal stellte die Eröffnung vor, mit Sonderzug ab Linz mit Zusteigemöglichkeiten und Live-Performances - Reisepass nicht vergessen - bis Horni Dvoriste zum eigentlichen Event und der Rückreise ab 22.00 Uhr. Auch an weiteren Tagen werden Sonderzüge mit Programm auf der Strecke fahren. Der Festivalpass beinhaltet auch die kostenlose Nutzung der Öffis innerhalb des Festivals, so Thomas Auer.

Regionale Beteiligung erwünscht

Markenzeichen des Festivals seien "das Junge, aber auch das Regionale und die Beteiligung", begrüßte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) Freistadts Bürgermeister Christian Gratzl (SPÖ) im Publikum, "es gibt eine große Bereitschaft zum Mittun in der Region, das sorgt dafür, dass viele Dinge bleiben können". Gratzl, selbst langjähriger Pendler nach Linz, sagte, er könne sich mit dem Thema gut identifizieren und sei "froh, dass es in Freistadt viele schräge Köpfe gibt, die solche Projekte verwirklichen".

Fina Esslinger präsentierte Teile des Programms entlang der Bahn mit den Themen Wirtshauskultur, Klimakatastrophe, Erinnerung an eine nicht sehr bekannte KZ-Geschichte, Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land und dem historischen Stau. Am zweiten Festivalwochenende verlagert sich das Geschehen nach Gallneukirchen, "wo wir Diversität und Inklusion feiern".