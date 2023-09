Fokus auf Forschung bei Events in NÖ, Wien & Co

Wissenschaft spielerisch vermitteln

Neben den stationären Veranstaltungen tingelt bereits dieser Tage überdies die "MS Wissenschaft" durch den Osten des Landes. Schon am Sonntag legte der zum schwimmenden Science Center umgebaute 102 Meter lange Frachter, der aktuell auch die Mitmach-Ausstellung "Unser Universum" beherbergt, im niederösterreichischen Krems an. Dort liegt das Schiff noch bis Dienstag vor Anker, bevor es tags darauf Donaustrom-abwärts in Tulln bei freiem Eintritt seine Pforten öffnet (bis 22.9). Von 24. bis 27. September macht man dann Station in der Bundeshauptstadt, an der Freda-Meissner-Blau Promenade nahe dem innerstädtischen Schwedenplatz. Dort wird auch der frühere Direktor des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien, der Geologe und Impaktforscher Christian Köberl, am 25. September einen Vortrag über "Unser Sonnensystem - Planeten, Krater, Monde, Vulkane und österreichische Marsforschung" halten.

Am 22. September öffnet das Forschungsfest Niederösterreich wieder in Wien seine Pforten. Mehr als 70 Forschungsstationen geben dort Einblicke in die wissenschaftlichen Abläufe in Österreichs größtem Bundesland. Besucher können im Rahmen der am Nachmittag und Abend laufenden Veranstaltung u.a. selbst Experimente durchführen. Dazu gibt es ein Show-Programm mit Vorträgen - zum Beispiel von "Science Buster" Elisabeth Oberzaucher - oder Live-Experimenten, etwa aus den Bereichen Chemie oder Physik.