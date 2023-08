Retrospektive und Experimentalfilm

Mit dem Filmmuseum indes arbeitet man bei der "Retrospektive" zusammen, welche diesesmal dem aus Chile stammenden Regisseur Raúl Ruiz huldigt - "der berühmteste unter den unbekannten Filmemachern", zitierte Sangiorgi die Eigendefinition des 2011 verstorbenen Filmemachers. Als Erschaffer von über 100 Filmen wird Ruiz mit 40 Werken gewürdigt, die jeweils für spezifische Phasen seines Leben stehen. Die Retrospektive wird auch nach der Viennale noch bis 10. Jänner 2024 im Filmmuseum laufen.

Die "Monografie" ist 2023 den beiden Filmschaffenden Nicolas Klotz und Elisabeth Perceval gewidmet, deren Repertoire in neun Programmen erfahrbar gemacht wird. Und in der 6. Ausgabe der Schiene "Textur" ist dem argentinischen Filmemacher Lisandro Alonso eine Publikation gewidmet, in der nicht zuletzt der Blick auf seine bis dato sechs Spielfilme gelenkt wird - von "La Libertad" (2001) bis zu "Eureka", der heuer in Cannes Weltpremiere feierte. Hierfür haben unter anderen Kuratierende, Menschen aus dem Kritikbereich oder Filmprofis wie Miguel Gomes und Viggo Mortensen, der die Hauptrolle in "Eureka" spielt, Beiträge verfasst.