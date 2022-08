Frequency Festival: Herausforderung für Verkehr & HelferInnen

Das ab dem kommenden Donnerstag startende Frequency-Festival in St. Pölten wird für zahlreiche Helfer einmal mehr eine Herausforderung darstellen. Vom Roten Kreuz werden in Summe rund 500 Personen aufgeboten, die die medizinische Versorgung am Gelände übernehmen. Nach zweijähriger Coronapause wird generell mit 50.000 Gästen pro Tag gerechnet. Der ÖAMTC empfiehlt, bei der An- und Abreise auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.

Von Donnerstag bis einschließlich Samstag werden sich auf den Bühnen Acts wie Bilderbuch, RAF Camora und Popsänger Jason Derulo ein Stelldichein geben. Schon am Mittwoch startet das "Prequency" für die Early Camper, mit von der Partie sind etwa US-Sängerin Gayle und Eli Preiss.