"Herbstgold"-Festival holt John Malkovich & Co ins Burgendland

Noch liegt vielen von Weihnachten das Hüftgold auf den Rippen, da denkt das Eisenstädter Herbstgold-Festival bereits an die nächste Ausgabe, die ab 11. September ins Burgenland lädt. Bis 25. September hat Intendant Julian Rachlin ein Programm zusammengestellt, für das sich Größen wie John Malkovich, Cornelius Obonya oder Juan Diego Flórez in Eisenstadt einfinden. Präsentiert wurden die Vorhaben am Montag im Wiener Museumsquartier.