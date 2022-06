Jazzfestival Saalfelden will heuer "dick auftragen"

Das Festival als Teil der Stadt

An der 2019 erfolgten Neuausrichtung wird festgehalten, kündigte der künstlerische Leiter Mario Steidl am Donnerstag bei der Programmpräsentation an: Ein mehr oder weniger in sich geschlossenes Festivals mit On-Off-Shows wurde durch eine offene Veranstaltung der Begegnungen abgelöst, eine Fülle an Gratis-Konzerten bis hin zu Jazz-Wanderungen ließ die kleine Bergstadt zur Festivalstadt mutieren, die jetzt von den Einheimischen mitgelebt wird. Statt 25 gab es plötzlich 60 Konzerte, und diese Zahl kündigte Steidl auch für heuer an. 40 davon können ohne Eintritt besucht werden. "Bei freiem Eintritt kommen auch neue Menschen zu den Konzerten, und einige sind überrascht, weil sie sich von Jazz etwas komplett anderes vorgestellt haben. So können wir auch neues und vor allem junges Publikum gewinnen - und das ist international ein Thema."

Es soll ein "rauschhaftes Erlebnis" werden

Das Herz der Veranstaltung bleibt die Mainstage im Congress. Die Zahl der Konzerte wird dort aber von 14 auf 12 reduziert, weil sie oft bis spät in die Nacht gedauert haben. Dafür sind im Ticketpreis auch die sechs Konzerte in der Otto-Gruber-Halle inkludiert. Auf der Hauptbühne wird dieses Jahr mitunter dick aufgetragen, vier Konzerte werden von Großformationen gestaltet. "Damit wollen wir ein Zeichen setzen: Wir sind zurück. Es soll ein rauschhaftes Erlebnis, ja fast ein dionysisches Fest werden", so Steidl. Zwei Konzerte sind Auftragswerke: der Saxophonist Fabian Rucker bringt "observer" auf die Bühne, das eigentlich schon für 2020 geplant war. Das zweite gestaltet die dänische Saxophonistin Mette Rasmussen.