Schrammel Klang Festival erinnert heuer an Willi Resetarits

Das 16. Schrammel.Klang.Festival in Litschau (Bezirk Gmünd) hat nach dem Tod von Willi Resetarits sein Programm geändert. Das Abendkonzert am 9. Juli wird "in Erinnerung an den Ausnahmemusiker stattfinden", wurde am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Ernst Molden und Maria Petrova sind ab 19 Uhr zu erleben, ab 21.30 Uhr stehen Basbaritenori auf der Bühne. Am 10. Juli sind Stubnblues zu Gast. An beiden Abenden wäre Resetarits mit den Ensembles aufgetreten.