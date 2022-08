Jazzwanderungen, Ruderboote und (eventuell) Pussy Riot

Bassist Lukas Kranzelbinder zeigt sich in Saalfelden gerne von seiner sportlichen Seite: Einerseits bestreitet er auch heuer zwei Jazzwanderungen (auf die Lettlkaser Alm sowie auf die Steinalm), andererseits wird er mit Astrid Wiesinger und Ted Poor eine Impro Session geben sowie zur Spiritual Unity Session laden. Und wenn wir schon bei überraschenden Sets, Konstellationen und Ausrichtungen sind: Die Final Royal Session gestaltet heuer Schlagzeuger Lukas König gemeinsam mit weiteren Acts des Festivals.

Ob dazu auch die Künstlerinnen von Pussy Riot gehören werden, bleibt abzuwarten. Das Jazzfestival versucht jedenfalls mit der Einladung der russischen Gruppe ein Statement zum Ukrainekrieg abzugeben, sind Pussy Riot doch als lautstarke Kreml-Kritikerinnen bekannt. Letztlich geht es um nicht weniger als "Widerstand, Repression und Revolution", wie es in der Beschreibung heißt. Eine Premiere der anderen Art spielt sich übrigens am Saalfeldener Ritzensee ab: In einem Ruderboot sitzend, werden dort am 21. August Trompeter Lorenz Raab und Posaunist Alois Eberl ein Sonnenaufgangskonzert spielen. Und mit Acts wie Sharktank, Felix Kramer oder Yukno gibt es auch noch reichlich Pop zu erleben. Ein bunter Strauß an Möglichkeiten eben.