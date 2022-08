Zwei Versionen von "Fidelio"

Bei der Eröffnung in einer Koproduktion des Gstaad Menuhin Festivals und des Grafenegg Festival übernehmen Jonas Kaufmann und Simone Schneider die Hauptrollen. Jaap van Zweden leitet am Wolkenturm das Orchester des renommierten Schweizer Festivals. Als Sprecher steht Peter Simonischek auf der Bühne. Am Abend darauf findet eine weitere Aufführung in Form einer Reprise statt. Musik von Beethoven steht auch beim Konzert mit dem französischen Pianisten David Fray und dem Tonkünstler-Orchester unter seinem Chefdirigenten Yutaka Sado auf dem Programm (15. August).

Im weiteren Verlauf des Sommers sind Konzerte des Pittsburgh Symphony Orchestra unter seinem Chefdirigenten Manfred Honeck gemeinsam mit Hélène Grimaud und Gautier Capuçon zu hören. Das London Symphony Orchestra ist mit Chefdirigent Sir Simon Rattle zu Gast, die Wiener Philharmoniker unter Esa-Pekka Salonen und Patricia Kopatchinskaja spielen mit Il Giardino Armonico.

Debüts, Stars und krönender Abschluss

Ein Debüt feiert die Sopranistin Joyce El-Khoury bei ihrem Auftritt mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter Chefdirigent Michael Sanderling. Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt spielt mit Rudolf Buchbinder, Joyce DiDonato ist mit ihrem Programm "Eden" in Grafenegg zu hören.

Den Festivalabschluss bildet das Tonkünstler-Orchester gemeinsam mit Lorenzo Viotti am Pult und Buchbinder am Klavier. Zuvor bringt Composer in Residence Georg Friedrich Haas ebenfalls am 4. September den Schlosspark mit seiner "Parkmusik für Grafenegg" zum Klingen.