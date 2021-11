Eine musikalische "Reise von Europa nach Amerika" mit Sängerin Ethel Merhaut und den Wladigeroff Brothers steht am Beginn des Wiener KlezMORE-Festivals, das am Samstag in seine 18. Ausgabe startet. Danach stehen bis 21. November nicht nur Konzerte mit Liedgut der jüdischen Kultur inklusive jeder Menge Klezmer, sondern auch livebegleitete Stummfilmmatinees und Workshops am Programm.