Fair Pay für Mitwirkende

"Ich sehe das musikalische Unterhaltungstheater und das Lehar-Festival als Ankerplatz für eine Zeit des Innehaltens, Kraft sammeln und Emotionen, in dieser ganzen Bandbreite", stellte Intendant Thomas Enzinger das Programm in einer Pressekonferenz in Linz vor. Präsidentin und Finanzreferentin Brigitte Stumpner sah die Programmierung angelehnt an die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024, die im Sommer Pause mache, ergänzte Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ).

Das Festival bemühe sich um Fair Pay für die Mitwirkenden, was von Land Oberösterreich und Stadt Bad Ischl unterstützt werde, die Hauptfördergeber des 1,5-Millionen-Euro-Budgets sind. "Wir haben den Ehrgeiz, Vorreiter in Sachen Fair Pay zu werden", bekräftigte Enzinger, "die Menschen müssen davon leben können". Die Eigenfinanzierungsquote betrage 77 Prozent, im Vorjahr kamen 23.400 Gäste, heuer "streben wir nach ein bisschen mehr", so Stumpner.