Tangente St. Pölten 2024: Programm-Highlights

Am 1. Mai setzen Pianist Pierre-Laurent Aimard und Schauspielerin Birgit Minichmayr das Werk "Katalog der Vögel" von Olivier Messiaen in einen neuen Kontext mit ausgewählten Texten von Fiston Mwanza Mujila, dem Autor des Librettos von "Justice", und der Philosophin Vinciane Despret. Das Konzert beginnt im Festspielhaus St. Pölten und führt anschließend an weitere Orte der Stadt, darunter die ehemalige Synagoge.

Als "eine Ausstellung im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit der Traisen und dem Mühlbach" ist der Kunstparcours "The Way of the Water" konzipiert, der von Kuratorin Joanna Warsza und Associated Curator für Bildende Kunst Lorena Moreno Vera entwickelt wird. Nach der Eröffnung von 1. bis 3. Mai sind bis 6. Oktober insgesamt 23 künstlerische Positionen entlang der Gewässer zu erleben. Laut Moreno Vera handelt es sich um eine Ausstellung, "welche die soziale und politische Bedeutung dessen nachvollziehbar macht, was es heißt, ein Glas Wasser zu trinken, mit Wasser zu denken und selbst Wasser zu sein, sowohl in St. Pölten als auch anderswo in der Welt".