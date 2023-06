Zutrittsregelung

Die geplante Oneway-Regelung wurde wieder aufgehoben. Der mehrmalige Zutritt aufs Gelände ist somit möglich.

Hierzu ein Appell der Veranstalter:innen: "Der mehrfach mögliche Wiedereintritt wird zu erhöhten Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle am Einlass führen. Bitte plant daher ausreichend Zeit ein, damit ihr rechtzeitig zu euren Lieblingsacts am Gelände seid! Und bitte helft mit, dass der Sicherheitscheck so schnell wie möglich erledigt werden kann. Außerdem: Bitte denkt an die Anrainer:innen! Verhaltet euch außerhalb des Geländes bitte so, dass es nicht zu unnötigen Belästigungen der Anrainer:innen kommt. Wir haben ausreichend Toiletten am Gelände und bitten euch, euren Müll in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern innerhalb und außerhalb des Geländes zu entsorgen."