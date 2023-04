Österreich ist ein verhältnismäßig kleines Land, das bereits einige Musikfestivals pro Jahr zählt. Wo setzt das neue Lido Sounds hier an?

Ich finde nicht, dass es in Österreich so viele Festivals gibt, dem würde ich widersprechen. Wenn man den Markt zum Beispiel mit der Schweiz vergleicht, sind wir hierzulande sogar eher mau aufgestellt. Im Gegenteil, Österreich hat sich in den letzten Jahren massiv ausgedünnt, viele Genre-Formate, die es früher gegeben hat, gibt es heute nicht mehr in der Form.

Wir wollen mit der Programmgestaltung vom Lido Sounds in eine neue Kerbe schlagen, es wird anders als die aktuellen Mitbewerber. Das Lido ist mitten in einer Stadt, ohne direkten Campingplatz, und setzt bewusst auf eine Zielgruppe, der ein gewisser Komfort bei Anreise und Übernachtung vielleicht wichtig ist. Auch die Bandbreite an Acts ist sehr vielseitig. Es wird sich also in einigen Facetten von anderen Festivals in Österreich abheben.

Das Lido Sounds ist aus dem Ahoi! Pop Sommer in Linz entstanden. Wie kam es zu dieser Transformation?

Wir arbeiten mit den Kolleg:innen von der LIVA schon seit 20 Jahren zusammen und können auf deren lokale Infrastruktur und Know-How zurückgreifen. Da ist vieles auf Vertrauen und Spaß an der Sache aufgebaut. In Linz hat es mit diversen Open Airs begonnen, für die wir von der Arcadia teilweise Künstler:innen wie Wanda, Sido etc. vermittelt haben. Nun hat man sich überlegt: Was könnte der nächste Step sein?

Wir haben bei den rund 35 Acts eine Bandbereite an Genres: Pop, Indie, Post-Punk, Rap … was ist das Konzept dahinter?

Die Mischung macht’s, finde ich. Das Programm wurde nicht nur von einer Person gestaltet, wir haben uns als Team gemeinsam viel dazu überlegt. Das beginnt vom Aufbau eines Line-Up-Tages bis hin zur Frage nach der Ausgewogenheit – Stichwort weibliche Acts. Darauf haben wir etwa großen Wert gelegt, wobei die Auswahl immer zur Dramaturgie des Tages passen muss. Da kann man sich natürlich auch verpokern, denn einen für uns dramaturgisch stimmigen Tag sehen die Besucher:innen vielleicht anders. Gerade im ersten Jahr eines neuen Formates kaufen sich die Leute sehr Headliner-bezogen ihre Tickets.

Dann wollten wir auch Acts nach Österreich holen, die noch nie da waren, denn die bringen eine gewisse Frische ins Line-Up. Hinzu kommt wiederum die Frage, wie viele heimische Künstler:innen man platzieren will … Das sind alles Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt – und da wurde bei uns viel diskutiert (lacht).