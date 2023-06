Das Chaos blieb diesmal zum Nova Rock-Auftakt aus, und wer wie ein Großteil der Besucher:innen gut ausgestattet mit Regenjacke und Gummistiefeln unterwegs war, hatte seine wahre Freude daran. Den beschlossen die Maskenmetaller von Slipknot mit einer gewohnt professionellen wie kompromisslosen Show, die ihren Ausnahmestatus in der Szene eindrucksvoll untermauerte. Unter den Zuhörern im Gatsch war auch Skistar Dominik Paris.

Slipknot als Headliner am Mittwoch

Dabei waren die Voraussetzungen für die Gruppe aus Iowa alles andere als ideal. "Clown" Shawn Crahan konnte aufgrund eines Notfalls in der Familie nicht die Europareise antreten, von Keyboarder Craig Jones trennte man sich just am Tag des Auftritts, und Sänger Corey Taylor hatte sukzessive mit Stimmproblemen zu kämpfen. Alles egal. Wer Brecher wie "The Heretic Anthem" oder "The Blister Exists" im Köcher hat, den erschüttert so schnell nichts. Energiegeladen und beizeiten noch etwas temporeicher als auf Platte, pflügte sich die Band durch Nummern wie das wütende "Liberate", die eingängige Hymne "Unsainted" oder das bereits zum Klassiker mutierte "Before I Forget".

Wünsche blieben da tatsächlich wenige übrig, auch dank einer mit reichlich Feuereffekten ausgestatteten Bühnenshow.